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Ana Sayfa 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
   

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Açıklamalı
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
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Kasım 2020 / 6. Baskı / 1088 Syf.
Fiyatı: 149.00 TL
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657 sayılı Devlet Memurları Kanun'u, devlet memurunun hak, ödev ve yükümlülüklerini düzenleyen ancak zaman içinde ihtiyacı karşılayamadığı için en fazla değişikliğe uğrayan Kanun'dur. Yapılan madde/fıkra eklemeleri, iptalleri ve değişiklikleri Kanun'un son ve güncel halinin teminini imkansız hale getirmiştir. Hem yapılan değişiklikler hem de yargı mercilerinin vermiş oldukları kararlar ise Kanun'un anlaşılması için uzmanlık bilgisi gerektirir olmuştur.

Bu kitap, 2018 yılında 703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler ile bu tarihten sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini de içermekte olup, Kanun'la ilgili yönetmelik, tebliğ, Danıştay ve Sayıştay kararları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerini bir arada sunmaktadır. Ayrıca anlaşılmasında güçlük çekilen veya yorumlanması gereken maddelere dipnotlarla açıklama getirilmiştir. Diğer taraftan Kanun metni ile dipnotların daha anlaşılabilir olması için Kanun'la ilgili yönetmelik ve tebliğler ile bazı maddelere ilişkin geniş açıklamalar kitaba ek olarak verilmiştir.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
Genel Hükümler
Sınıflandırma
Devlet Memurluğuna Alınma
Hizmet Şartları ve Şekilleri
Mali Hükümler
Sosyal Haklar ve Yardımlar
Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi
Danıştay – Sayıştay – Yargıtay Kararları
Yönetmelikler ve Tebliğler
Barkod: 9786057487100
 Yayın Tarihi: Kasım 2020
Baskı Sayısı:  6
 Ebat: 16x24
Sayfa Sayısı: 1088
 Yayınevi: 657 Yayınevi
Kapak Türü: Karton Kapaklı
Dili: Türkçe
Ekler: -

Hukuk > İdare Hukuku > Kamu Personel Hukuku
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