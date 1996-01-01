657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

Kitap Hakkında

Kitabın Künyesi

657 sayılı Devlet Memurları Kanun'u, devlet memurunun hak, ödev ve yükümlülüklerini düzenleyen ancak zaman içinde ihtiyacı karşılayamadığı için en fazla değişikliğe uğrayan Kanun'dur. Yapılan madde/fıkra eklemeleri, iptalleri ve değişiklikleri Kanun'un son ve güncel halinin teminini imkansız hale getirmiştir. Hem yapılan değişiklikler hem de yargı mercilerinin vermiş oldukları kararlar ise Kanun'un anlaşılması için uzmanlık bilgisi gerektirir olmuştur.



Bu kitap, 2018 yılında 703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler ile bu tarihten sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini de içermekte olup, Kanun'la ilgili yönetmelik, tebliğ, Danıştay ve Sayıştay kararları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerini bir arada sunmaktadır. Ayrıca anlaşılmasında güçlük çekilen veya yorumlanması gereken maddelere dipnotlarla açıklama getirilmiştir. Diğer taraftan Kanun metni ile dipnotların daha anlaşılabilir olması için Kanun'la ilgili yönetmelik ve tebliğler ile bazı maddelere ilişkin geniş açıklamalar kitaba ek olarak verilmiştir.



(Önsözden)



Konu Başlıkları Genel Hükümler Sınıflandırma Devlet Memurluğuna Alınma Hizmet Şartları ve Şekilleri Mali Hükümler Sosyal Haklar ve Yardımlar Devlet Memurlarının Yetiştirilmesi Danıştay – Sayıştay – Yargıtay Kararları Yönetmelikler ve Tebliğler 657 sayılı Devlet Memurları Kanun'u, devlet memurunun hak, ödev ve yükümlülüklerini düzenleyen ancak zaman içinde ihtiyacı karşılayamadığı için en fazla değişikliğe uğrayan Kanun'dur. Yapılan madde/fıkra eklemeleri, iptalleri ve değişiklikleri Kanun'un son ve güncel halinin teminini imkansız hale getirmiştir. Hem yapılan değişiklikler hem de yargı mercilerinin vermiş oldukları kararlar ise Kanun'un anlaşılması için uzmanlık bilgisi gerektirir olmuştur.Bu kitap, 2018 yılında 703 sayılı KHK ile yapılan düzenlemeler ile bu tarihten sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini de içermekte olup, Kanun'la ilgili yönetmelik, tebliğ, Danıştay ve Sayıştay kararları ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerini bir arada sunmaktadır. Ayrıca anlaşılmasında güçlük çekilen veya yorumlanması gereken maddelere dipnotlarla açıklama getirilmiştir. Diğer taraftan Kanun metni ile dipnotların daha anlaşılabilir olması için Kanun'la ilgili yönetmelik ve tebliğler ile bazı maddelere ilişkin geniş açıklamalar kitaba ek olarak verilmiştir.(Önsözden) Barkod: 9786057487100 Yayın Tarihi: Kasım 2020 Baskı Sayısı: 6 Ebat: 16x24 Sayfa Sayısı: 1088 Yayınevi: 657 Yayınevi Kapak Türü: Karton Kapaklı Dili: Türkçe Ekler: -

